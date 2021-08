Regional 06/08/2021 15:00 Governador anuncia concurso na área de segurança pública O Governo de Mato Grosso realizará concurso na área da segurança pública. O anúncio foi feito pelo governador Mauro Mendes, durante vistoria e entrega de obras em Lucas do Rio Verde, nesta sexta-feira (06.08). As vagas são para Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A abertura do edital está prevista para este semestre. ”Nós temos hoje uma grande necessidade que é a falta de pessoal na segurança pública do Estado. Tínhamos limitações, por questões orçamentárias, não podíamos contratar para não aumentar despesa com pessoal. Mas, graças a Deus e a todo o trabalho que foi feito, nós construímos novamente o equilíbrio fiscal de Mato Grosso. E a boa notícia é que no segundo semestre deste ano nós vamos soltar um novo concurso”, afirmou o governador Mauro Mendes. O chefe do poder Executivo também assumiu o compromisso de entregar até setembro, unidades do Batalhão Rural, vocacionadas exclusivamente para fazer a segurança em toda a região de campo, agronegócio e agricultura familiar. De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, este concurso foi pensado e planejado com cautela, pois já estão em andamento o concurso do sistema prisional e do socioeducativo que vão otimizar a atuação das forças de segurança no Estado. “Nós tínhamos um planejamento, primeiro de organizar e melhorar os equipamentos, viaturas, armamento. agora estamos mexendo na infraestrutura e, o último passo, é a realização do concurso público. Para nós, para nossa tropa que é tão aguerrida, são investimentos muito importantes, porque o Estado tem crescido muito e o governador, sensível a isso, autorizou o concurso para que a gente possa melhorar ainda mais o serviço oferecido a população”, destacou o secretário. “O concurso reflete positivamente e vai melhorar o efetivo em regiões com déficit de profissionais”, salientou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo de Assis. Acompanham o governador no município de Lucas do Rio Verde, a primeira-dama, Virginia Mendes, os secretários de Estado, Mauro Carvalho (Casa Civil), Rogério Gallo (Fazenda), Alexandre Bustamante (Segurança), Marcelo de Oliveira (Sinfra) e Alan Porto (Educação); os deputados estaduais, Xuxu Dal’Molin, Dilmar Dal’Bosco e Gilberto Cattani; o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Jonildo José Assis; o presidente da MT PAR, Wener Santos; o chefe do Escritório de Representação de Mato Grosso em Brasília, Aécio Rodrigues; além de prefeitos, vereadores e demais autoridades da região. Durante a agenda o governador inaugurou a Escola Militar “Sd PM Adriana Morais Ramos”, visitou o Hospital Filantrópico São Lucas, assinou convênios e vistoriou o conjunto habitacional Vida Nova II. Ainda no conjunto habitacional, o presidente da MT Participações e Projetos S.A (MT PAR), Wener Santos, e o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, assinaram um termo de adesão ao projeto Mais Habitação. O empreendimento prevê a construção de 1,5 mil apartamentos para atender famílias que recebem de dois a sete salários mínimos.

