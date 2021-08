Regional 08/08/2021 08:55 G1MT Homem é preso por tentar estuprar 3 mulheres em Ipiranga do Norte As vítimas foram perseguidas pelo suspeito, que se utilizou da mesma tática para abordar as mulheres, em datas distintas durante o mês de julho, no período da noite. Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (6), em Ipiranga do Norte por ter tentado estuprar três mulheres no município. Ele foi localizado em uma chácara onde os policiais civis cumpriram o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Sorriso. Conforme a apuração realizada pela Polícia Civil, as vítimas foram perseguidas pelo suspeito, que se utilizou da mesma tática para abordar as mulheres, em datas distintas durante o mês de julho, no período da noite. Em uma das ocorrências, o suspeito estava em um carro e, ao avistar a vítima, começou a persegui-la pela rua, quando a atacou, forçando a vítima a entrar no veículo. Ele somente não conseguiu, porque a mulher começou a gritar por socorro chamando a atenção de outras pessoas. Em outro ataque do suspeito, a vítima retornava para sua casa quando foi abordada pelo homem que estava em um veículo. Ele se aproximou e pediu informações sobre a localização de uma distribuidora de bebidas, quando a vítima forneceu a indicação e seguiu pela rua. Mais adiante, o suspeito andou com o carro na contramão e perguntou novamente onde ficava a distribuidora. A mulher relatou que, nesse momento, sentiu medo e começou a andar mais rápido e quando estava em frente à distribuidora de bebidas, o homem mais uma vez lhe abordou e ela correu para sua casa e se abrigou, quando viu que o suspeito desceu do carro e estava na rua lhe procurando. Diante das informações colhidas durante a apuração e o relato das vítimas, a equipe de investigação conseguiu chegar à identificação do suspeito. O investigado foi conduzido à Delegacia de Sorriso e, após realização de exame de corpo de delito, foi encaminhado para a unidade prisional do município.

