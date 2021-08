Acusado de matar policial em uma distribuidora de bebidas, Alan Patrik Schuller voltou a cumprir pena em regime fechado. Conforme apurado pelo Olhar Jurídico, o suspeito tem histórico de condenações, foi inserido no regime semiaberto em junho de 2017, todavia, em agosto de 2019, tornozeleira eletrônica que utilizava foi desativada, motivo pelo qual, em janeiro de 2021, foi decretada a sua regressão cautelar ao regime fechado.



A regressão cautelar foi efetivamente cumprida apenas com o cumprimento do decreto de prisão preventiva pela morte do policial militar Roberto Rodrigues de Souza, 31 anos, durante briga em uma conveniência na Rodovia Mário Andreazza, no dia 26 de julho. Pessoa identificada como Wesdra Victor Galvão de Souza, 29 anos, também é acusada pela morte.



Roberto morreu após ser agredido com socos e chutes na cabeça. Câmeras de segurança mostram que o policial foi dar um soco em um dos homens e os dois partiram para cima do soldado, que não conseguiu se defender.



Após alguns socos, o policial caiu ao chão e os criminosos continuaram a chutá-lo, principalmente na região da cabeça. Duas mulheres que os acompanhavam tentaram contê-los.



Depois disto, os amigos perceberam a demora e foram até o local, descobrindo o que havia acontecido. O soldado chegou a ser socorrido para o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (PSMVG). Porém, não resistiu aos ferimentos.



Soldado Rodrigues ingressou na Polícia Militar em novembro do ano de 2015. O militar estava lotado no 2º Comando Regional de Várzea Grande, chegou a trabalhar no GAP (Grupo de Apoio) do 4º Batalhão e atualmente trabalhava no Núcleo de Polícia Militar de Acorizal.