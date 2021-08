Regional 08/08/2021 09:48 hiper noticias Quatro pessoas ficam feridas em queda de aeronave em MT Quatro pessoas ficaram feridas durante a queda de uma aeronave próximo ao Aeroporto Municipal de Poconé ( a 100 km de Cuiabá) na manhã deste domingo (8). Segundo as informações preliminares, uma pessoa está em estado grave.

Conforme a Polícia Militar, devido à queda três pessoas tiveram ferimentos leves e uma ficou em estado grave. Os agentes do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para ir até o local socorrer as vítimas.

As causas do acidente ainda não foram informadas.

