Regional 08/08/2021 19:16 Suspeito de furtar carros em MT para comercializar na Bolívia é preso com arma da polícia de SP Foto: Polícia Civil Um homem de 27 anos suspeito de furtos e roubos em Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, foi preso nesse sábado (7). Com ele, os policiais encontraram uma arma de propriedade da Polícia Civil de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, os veículos roubados em Mato Grosso eram enviados à Bolívia para comercialização por drogas. Segundo a polícia, um dos suspeitos tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A Justiça o condenou a 11 anos de prisão. Após diversas buscas, a equipe de investigadores localizou o endereço do primeiro suspeito, que é alvo de investigações na delegacia de Pontes e Lacerda e, conforme a apuração, planejava praticar outros roubos na cidade. A polícia informou que ele estava morando em uma pousada da região. No local, ele escondia a arma e objetos roubados. Durante as buscas, o suspeito negou a existência da arma e também que o quarto onde foi localizada a pistola havia sido alugado por ele. Os policiais descobriam ainda que ele e um segundo suspeitos planejavam o roubo de outra caminhonete na cidade. A Polícia Civil disse que as investigações continuam para tentar chegar a outros possíveis envolvidos nos roubos de veículos em Pontes e Lacerda.

