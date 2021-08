Ao todo, serão doados 216 mil quilos de alimentos, visando fortalecer o enfrentamento à covid-19 no município

Como forma de apoiar as iniciativas que visam reduzir os impactos causados pela pandemia do Coronavírus, a Nexa iniciará a doação de 6 mil cestas básicas para 766 famílias vulneráveis de Aripuanã. A iniciativa faz parte do Programa de Ação de Enfrentamento à covid 19, cuja finalidade é apoiar iniciativas que visam reduzir os impactos causados pela pandemia no município. As cestas contém arroz, feijão, açúcar, leite, café, entre outros alimentos. Os beneficiados fazem parte do CadÚnico - Cadastro Único dos programas sociais do Governo Federal.

As primeiras doações começaram a ser efetuadas no dia 2 de agosto de 2021. A ação é conduzida em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMUAS), Associação Comercial e Empresarial de Aripuanã (ACIA), Pacto das Águas, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aripuanã (APAE) e a Fundação Nacional do Índio(FUNAI) através das Associações indígenas: PASAPKAREEJ-AIP, MARUPÁ-AIM e YUKAPKATAN-AIY. A aquisição dos mantimentos foi feita em um fornecedor local, totalizando 216 mil kg de alimentos.

O coordenador de Gestão Social da Nexa para o Projeto Aripuanã, Marcelo Patarro, ressalta que a pandemia trouxe dificuldade financeira aos grupos mais vulneráveis. “A pandemia afetou diretamente a renda de muitas famílias, dificultando, inclusive, a aquisição de alimentos. Nesse sentido, as ações assistenciais de entrega de cestas básicas da Nexa procuram atender uma necessidade básica e ajudam em um momento de extrema necessidade, dando suporte até que o cenário social permita uma recuperação financeira dessas famílias”.

Período das entregas: No ciclo de seis meses, 1 mil cestas básicas serão ofertadas mensalmente, totalizando seis mil doações. Entretanto, para o público ribeirinho, bem como os indígenas, as cestas serão entregues em duas remessas, considerando que cada distribuição contemplará 3 meses de recebimento do kit.

O coordenador técnico de projetos do Pacto das Águas, Emerson de Oliveira Jesus, destaca que para a comunidade de extrativistas, que produzem anualmente cerca de quinze toneladas de farinha, castanha e borracha, a chegada das cestas básicas fortalecerá a continuidade das atividades produtivas.

“Algumas famílias acabam desembolsando mais recursos para poder garantir o básico da casa e para continuar produzindo. Para a Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, os alimentos, por exemplo, vão subsidiar neste momento para que continuem produzindo e

desenvolvendo as suas atividades produtivas sustentáveis. Para as atividades acontecerem é preciso que as famílias se sintam apoiadas e acolhidas”, reforça Emerson.

A prefeita de Aripuanã Seluir Peixer agradeceu a iniciativa da Nexa em contribuir com as famílias em vulnerabilidade social. “Fazendo o repasse destas cestas nós temos a felicidade de ajudar a minimizar os efeitos causados pela pandemia. Além da entrega destas cestas, nossa equipe técnica vem trabalhando em diversas ações para levar atendimento a essas famílias, seja aqui na cidade, nos distritos, para ribeirinhos ou indígenas”, destaca Seluir.