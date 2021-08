Regional 09/08/2021 12:00 Matheus Maurício - EstadãoMT Carreta ‘destrói’ pick-up e homem morre em grave acidente na BR-163 Uma batida grave entre um veículo Fiat Strada e uma carreta Volvo matou uma pessoa no quilômetro 717, da BR-163, no município de Sorriso (398 quilômetros de Cuiabá). O acidente fatal aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9). De acordo com as informações da Concessionária Rota do Oeste, eles foram acionados por volta das 5h34 para atender a um incidente que envolveu um veículo de carga e um outro classificado como utilitário. Ao chegarem na via, os socorristas logo puderam já constatar o óbito do condutor do Strada, que até o momento não teve a identidade revelada. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado pela equipe a uma unidade de saúde para receber os atendimentos necessários. Em imagens divulgadas do local da batida é possível ver que o carro em que a vítima fatal estava foi ‘esmagado’ pela carreta. Ainda segundo as informações da Rota do Oeste, o trânsito segue no momento pela pista na faixa de domínio.

