Regional 09/08/2021 16:33 PRF realizou 7 prisões de motoristas na condução de veículo sob efeito de álcool As ocorrências foram registradas entre a sexta-feira (06) e o domingo (8), sendo três apenas em Sorriso/MT A primeira ocorrência foi por volta das 14h da sexta-feira (6). Após denúncia, via 191, de que uma pessoa estaria conduzindo um VW/Golf, cor preta, sob influência de álcool, pela rodovia. A equipe da PRF localizou o veículo, no Km 749 da BR 163, no município de Sorriso/MT, e efetuou a abordagem. Após o exame de alcoolemia, o qual apresentou o resultado de 0,99mg/l, o homem (30 anos) foi encaminhado a Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT. A outra ocorrência da sexta-feira foi com um caminhão Man/TGX 29.480 6x4, também através de denúncia, a nossa central, de que um caminhão, com o condutor sob efeito de álcool, estaria realizando manobras perigosas na rodovia. Nossos policiais localizaram o veículo no KM 764 da BR 163 (por voltas das 18h), em Sorriso/MT e, durante a abordagem, foi realizado o teste de alcoolemia, constando-se 0.63 mg/L, o que implicou na condução do homem - 56 anos - à Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT por embriaguez ao volante. Já no sábado (07), por volta das 2h, uma ocorrência no Km 602 da BR 163, em Nova Mutum/MT, foi com os condutores que se envolveram em um acidente entre um Hyundai/HB 20, vermelho e uma moto Honda/CG 125 Fan, azul, sendo um homem de 34 anos e outro de 20 anos, respectivamente. Os dois realizaram o teste de alcoolemia e ambos tiveram o mesmo resultado, 064mg/L. Diante da situação, os dois condutores foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum/MT. No domingo (08), mais um acidente envolvendo condutor embriagado. Desta vez, por volta das 5h, no Km 268 da BR 174, em Pontes e Lacerda/MT. Um homem de 31 anos conduzindo um VW/Gol, preto, que se envolveu em acidente com um Chevrolet/Prima, quando submetido ao exame de alcoolemia, apresentou o resultado de 0,84 mg/L. Diante desta constatação, o condutor foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda/MT. Mais uma prisão por embriaguez em Sorriso/MT, no domingo. Este foi no km 733 da BR 163 por volta das 18h, quando nossos policiais visualizaram um GM/Vectra, azul, em zigue-zague pela rodovia. Ao abordarem o veículo, realizaram o teste de alcoolemia no condutor de 23 anos, que apresentou o resultado de 0.84 mg/L. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT. Por último, mais um acidente com conduto alcoolizado. Desta vez tratava-se de um motociclista, que pilotava a moto Honda/CG 125 Fan pelo Km 434 da BR 364, no município de Várzea Grande/MT, quando se envolvera em um acidente com um Ford/Ka. O condutor da moto tentou se evadir quando visualizou a viatura, mas nossa equipe conseguiu localizá-lo e, também, realizar o teste de alcoolemia, que apresentou 0.92 mg/L. Em ato contínuo, os policiais encaminharam o homem de 55 anos à Polícia Judiciária Civil.

