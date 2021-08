Regional 09/08/2021 16:36 Policiais recuperam cão furtado de família em Guarantã do Norte Foto: Divulgação Policiais do Núcleo de Novo Mundo recuperaram no sábado (07.08), um cão da raça cocker que tinha sido furtado de uma família na cidade de Guarantã do Norte, horas antes. Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante. A denúncia descrevia que o animal estaria em uma propriedade rural. No local, a suspeita foi abordada e negou o crime, mas minutos depois confessou. Contou que pegou o cão, quando estava na companhia da sua mãe. Os donos do animal estiveram na delegacia e as crianças fizeram a festa com o cãozinho.

