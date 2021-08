Regional 09/08/2021 19:40 Fabiana Mendes/Olhar Direto MT - 320: Criança de cinco anos não resiste e morre em acidente que também matou padrinhos Faleceu neste domingo (8), Mateus Henrique Moura, de cinco anos, terceiro morto no acidente de trânsito na Rodovia MT-320, na região do município de Colíder (a 632 km de Cuiabá), na tarde de sábado (7). Os padrinhos Isaías Nascimento Silva, 46, e Emília Correa, 62, não resistiram aos ferimentos e faleceu na hora. De acordo com informações da Polícia Civil, o acidente de trânsito ocorreu por volta das 15h20 de ontem (7) na zona rural de Colíder. A Polícia Militar acionou a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Colíder para atender o acidente envolvendo um Chevrolet Classic.



Duas vítimas estavam presas às ferragens e outros três foram socorridas com vida até o hospital regional. Uma delas Mateus Henrique. Foram a óbito no local o condutor do veículo, Isaías, e uma passageira, Emília.



A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Polirec) de Sinop esteve no local coletando informações sobre a dinâmica do acidente e os corpos foram liberados pela Polícia Civil para exames de necropsia.

