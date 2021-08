Regional 11/08/2021 09:56 G1mt 38 municípios de MT não tiveram morte por Covid-19 em julho Foto: Reprodução - REUTERS Quase 30% dos municípios de Mato Grosso não registraram mortes pela Covid-19 em julho deste ano. Dos 141 municípios, 38 não tiveram mortes em julho. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) referentes ao período de 1° a 31 de julho. Além disso, a quantidade de mortes em julho foi menor do que junho. No total, 1.066 morreram em junho e 745 em julho. Houve uma redução de 30% no número de mortes de um mês para o outro. O avanço da vacinação pode ser um dos fatores que contribuem para essa diminuição, já que mais de 63% da população apta a ser vacinada no estado e recebeu ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Cuiabá é o município com mais casos do estado, com mais de 100 mil infectados. Além disso, o município é o 16° mais afetado em todo o Brasil. Em seguida, Rondonópolis possui mais de 34 mil infectados e Várzea Grande com 32 mil casos do novo coronavírus. De acordo com o boletim da SES, publicado nessa terça-feira (10), foram confirmados 500.540 casos de Covid-19 em Mato Grosso e 13.056 mortes pela doença. Estão internados atualmente 1.355 pessoas em enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) públicas do estado. Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs está em 75,35% com 139 leitos disponíveis. Já a taxa de enfermaria, 31% estão ocupadas com 664 leitos disponíveis. Veja a lista dos municípios sem mortes por Covid: Alto Paraguai

Araguaiana

Campos de Júlio

Canabrava do Norte

Denise

Diamantino

Feliz Natal

Figueirópolis D'Oeste

Glória D'Oeste

Itanhangá

Itiquira

Marcelândia

Nova Brasilândia

Nova Maringá

Nova Monte Verde

Nova Santa Helena

Nova Ubiratã

Novo Horizonte do Norte

Novo Mundo

Paranaíta

Planalto da Serra

Ponte Branca

Porto dos Gaúchos

Reserva do Cabaçal

Ribeirão Cascalheira

Ribeirãozinho

Rio Branco

Rondolândia

Santa Rita do Trivelato

Santo Afonso

Santo Antônio do Leste

São José do Povo

São José do Xingu

Tabaporã

Tesouro

União do Sul

Vale de São Domingos

Vila Bela da Santíssima Trindade

Vacinação Nesta terça-feira (10), subiu para 78 o número de municípios com mais de 50% da população total imunizada contra a Covid-19. O levantamento é feito com base no número de habitantes obtidos pelo Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE) e a quantidade de doses aplicadas contabilizado pelo Ministério da Saúde. Porto Estrela é o município que mais vacinou em Mato Grosso, com 96% da população imunizada. Já Colniza e Cotriguaçu são os que menos vacinaram, apenas 22% da população total recebeu ao menos a primeira dose. Há quase 20 dias, a média de vacinados nos municípios era em torno de 30% a 40% da população total vacinada. A média subiu para 40% a 50%, o que mostra o avanço no cronograma de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram distribuídas 2.911.690 doses de imunizantes para os municípios de Mato Grosso. Com isso, 1.620.021 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e 624.349 tomaram a segunda dose e a dose única O órgão ainda estima que cerca de 2.545.126 pessoas possuem acima de 18 anos e podem receber a vacina, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação (PNI).

