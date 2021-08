Regional 12/08/2021 17:51 Circuito Empreendedor reúne gestores e pequenos empreendedores em Colíder “Foi muito importante saber como apoiar e proporcionar acesso do pequeno produtor à comercialização de seus produtos”, resumiu o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Marcelândia, Lincoln Nadal, ao concluir a oficina sobre o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (Susaf-MT), realizada durante a quinta edição do projeto Circuito Empreendedor, em Colíder. O evento realizado no campus da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) reuniu centenas de gestores e pequenos empreendedores, nesta quinta-feira (12-08). O projeto conduzido pela Secretaria Adjunta de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT) visa criar e incrementar os pequenos negócios em Mato Grosso. Durante todo o dia foram efetuadas diversas oficinas voltadas para futuros empreendedores, microempreendedores individuais e empresários dos 11 municípios que formam o consórcio Portal da Amazônia. Dentre as oficinas transmitidas aos participantes do Circuito estão compras governamentais, cadeias produtivas, como capital de giro e fluxo de caixa, procedimentos necessários para formalizar uma empresa, as linhas de crédito disponíveis para os pequenos empreendedores, entre outros. O Programa Pensando Grande Para os Pequenos, do qual faz parte o Circuito Empreendedor leva capacitação e informação para os pequenos negócios de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda. “Essa é uma forma de oferecer ao empreendedor que quer abrir um negócio condições financeiras e nós como representantes do governo estadual, o apoiamos por meio das linhas de crédito. O dinheiro é importante para um negócio, mas obter conhecimento é essencial para a gestão de um empreendimento, para a manutenção de uma empresa”, define. Conforme o secretário adjunto de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor, Celso Banazeski, o evento foi um sucesso e todas as demandas identificadas serão sanadas. “No circuito trazemos orientações, o que gera expectativas e vamos atender a cada demanda criada aqui. O aprendizado que os pequenos empresários vieram buscar hoje junto com as atitudes que terão a partir de agora, em relação a seus negócios, resultarão em sucesso. E eles podem contar conosco, mesmo após o evento estamos prontos para dar o suporte que precisam para alcançarem o êxito”, conclui. Proteção Ao longo do evento todos os protocolos de biossegurança foram seguidos. Na recepção do Circuito foram realizadas as medições de temperatura corporal, disponibilizado álcool gel para assepsia das mãos e obrigatório o uso de máscaras de proteção. O distanciamento social também foi respeitado conforme estipulado em legislação sanitária. Continuidade A próxima edição do Circuito Empreendedor irá ocorrer no dia 26 de agosto, no Vale do Arinos, no município de Juara.

