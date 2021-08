No domingo do dia 08 de agosto Paranaíta teve a honra de ser contemplada com uma parceria que fará a diferença para o futuro das crianças e jovens desse Município. O Prefeito Osmar Moreira acompanhado da Primeira Dama Nair Valentim Moreira, e os Vereadores Carlos Scatola e Naldo Silveira foram recebidos juntamente com alguns empresários pelo Pastor Renan Zacarin Moreira na Igreja Batista Nacional, onde participaram do culto, como também da apresentação do projeto de Robótica e do equipamento que será utilizado nas aulas.

O projeto Robótica surgiu do objetivo de Levar as crianças e adolescentes ao conhecimento e a interação com a tecnologia digital, estimulando suas capacidades e expertises ao ponto delas não serem mais coadjuvantes, mas sim protagonista da sua vida profissional. Para que esse objetivo se tornasse possível, a Associação “É Possível Ser Feliz” – PROJETO FUTURO buscou parceria com a Prefeitura Municipal através do Prefeito Osmar que em conjunto com a Câmara dos Vereadores firmaram o compromisso de viabilizar a execução do Projeto para que as crianças e jovens do município de Paranaíta pudessem ter acesso a uma tecnologia mecatrônica de alta performance.

Esse Projeto estará atendendo crianças e jovens de 7 a 17 anos, com atendimento de quatro turmas por dia e a duração de duas horas/aula, totalizando um atendimento de até quarenta alunos ao dia. Inicialmente serão utilizados dois kits Lego Mindstorms NXT 9797, composto por 431 peças que possibilitarão de 25 a 30 combinações diferentes para montagens dos robôs. O Programa será dividido em dois módulos sendo Básico e Médio, dos quais todos os alunos deverão participar independente da idade. Para cada kit haverá um monitor altamente capacitado que conduzirá os alunos para o cumprimento das metas de cada lição, para que isso ocorra com maestria, as turmas serão compostas por 5 alunos dos quais cada um terá a responsabilidade sobre uma das funções de montagem na mesa.

A parceria com a Prefeitura acontecerá através das Secretarias de Educação e Assistência Social. O Prefeito Osmar Moreira destacou a importância do desenvolvimento tecnológico e enfatizou que Paranaíta viverá uma nova fase.