Regional 13/08/2021 10:54 Gazeta Digital Três pessoas morrem em batida entre carros na BR-364 Foto: Reprodução Três pessoas morreram após uma batida entre dois carros de passeio, na tarde de quinta-feira (12), na BR-364. O acidente ocorreu em Alto Garças (357 km ao Sul), próximo a fazenda Sementes Adriana. Segundo informações, os veículos seguiram em direções opostas quando houve a colisão. Ainda não se sabe o que provocou a batida. As vítimas são dois homens e uma mulher, que ainda não tiveram os nomes divulgados.

Conforme informações, quando o socorro chegou duas pessoas já estavam mortas. Uma delas foi levada para atendimento médico no Pronto Atendimento de Alto Garças, mas não resistiu.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e realizou os procedimentos no local. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que irá proceder investigação junto com a Polícia Civil de Alto Garças.

