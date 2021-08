Regional 14/08/2021 07:33 G1MT Dona de bar em Sorriso é presa por trancar mulheres em estabelecimento e obrigá-las a fazer 10 programas por dia A proprietária procurava as mulheres nas redes sociais, fazia promessas de trabalho, pagando as passagens e alimentação da viagem, porém, ao chegarem na cidade eram ameaçadas e trancadas no bar. A dona de um bar, suspeita de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, foi presa nessa sexta-feira em Sorriso, a 423 km de Cuiabá. Conforme a Polícia Civil, a suspeita, de 55 anos, obrigava as mulheres que trabalhavam no bar a consumir bebidas alcoólicas e atender pelo menos 10 clientes por dia. Ainda segundo a polícia, a proprietária procurava as mulheres nas redes sociais, fazia promessas de trabalho em Sorriso, pagando as passagens e alimentação da viagem, porém, ao chegarem na cidade eram ameaçadas e trancadas no bar sem poder sair. A prisão foi decretada pela 2ª vara Criminal da Comarca de Sorriso. Nas diligências identificou-se que o bar no bairro Industrial funcionava como ponto de prostituição. O local possuía vários quartos usados para os programas sexuais. Diante dos fatos colhidos, a Polícia Civil representou pelo pedido de prisão preventiva da suspeita e busca e apreensão no estabelecimento comercial, que foram deferidos pelo Poder Judiciário. No local, foram apreendidos quatro cadernos com anotações referentes a movimentação do bar, além de um celular. Após ser presa, a mulher foi conduzida até a delegacia para as providências cabíveis em cumprimento a ordem de prisão, sendo posteriormente apresentada à Justiça.

