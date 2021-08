Regional 14/08/2021 16:45 G1MT Cidade turística de MT decreta emergência por causa de seca extrema Foto: Reprodução O governo de Mato Grosso homologou decreto de situação de emergência de Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, por causa da seca. Conforme a prefeitura, aproximadamente 5,7 mil moradores estão sem abastecimento regular de água potável na zona rural e são assistidos de forma precária com o único caminhão-pipa da administração municipal. O decreto é do dia 28 de julho. A homologação por parte do estado foi publicada no Diário Oficial (DOE) do dia 13 de agosto, com duração de 180 dias, e permite contratos sem licitação para compra de bens necessários às atividades de resposta ao desastre. A prefeitura argumenta que o decreto é necessário por causa da falta de chuvas regulares no município, que sofre desde o começo de julho com a seca. A administração diz ainda que teve despesas extraordinárias de R$ 80 mil, e que esses gastos podem chegar a R$ 622 mil até acabar o período de estiagem. O poder público municipal justifica ainda que a seca provoca danos à produção agropecuária - hortifrutigranjeiros, agricultura familiar, soja, milho, algodão e criação de animais - e ao ecoturismo, principal atividade econômica de Chapada dos Guimarães. Com o texto em vigor, a prefeitura poderá mobilizar os órgãos municipais e as autoridades administrativas e agentes de Defesa Civil poderão, em caso de risco iminente, entrar nas casas e usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, sendo garantida indenização ao dono caso haja dano.

