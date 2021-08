Uma pessoa ficou ferida após se envolver em um acidente na tarde deste sábado (14), por volta das 16h25, entre um carro e um caminhão na MT-235, cerca de 26 km de Nova Mutum/MT. Os veículos envolvidos no acidente são um caminhão Volvo FH540, de cor prata, e um carro Fiat Uno, de cor preta.

Segundo informações do motorista do caminhão seguia sentido Nova Mutum, quando o carro que seguia no sentido contrário, invadiu a pista e colidiu de frente. Com a colisão, o condutor do Fiat Uno, ficou preso às ferragens, e precisou ser desencarcerado, o Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e encaminhou a vítima, José Felisberto Jane, 57 anos, ao Hospital Hilda Strenger Ribeiro, apresentando edema no ombro direito, afundamento no tórax no mamilo esquerdo, corte na língua, ferimentos nos braços e antebraços, possível fratura na costela do lado direito e na perna direita e dois cortes grandes na perna direita. José se encontra internado e fora de perigo.

Já o motorista do caminhão não ficou ferido e permaneceu no local para esclarecimentos, a Polícia Militar esteve no local colhendo informações e sinalizando a via.