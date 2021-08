Regional 15/08/2021 09:30 Carreta cai de balsa no rio Arinos que dá acesso da cidades de Itanhangá e Tapurah. Foto: Reprodução O acidente envolvendo uma carreta ocorreu no rio Arinos, em uma balsa, localizada em Brianorte, que distrito de Nova Maringá (370 quilômetros de Cuiabá), na última sexta-feira. O valor do prejuízo e a carga que era transportada não foram detalhados. A versão investigada é que a carreta acabou caindo após o motorista frear para ajudar “descolar” a balsa do barrando do rio. O motorista não ficou ferido. De acordo com Polícia Militar, a balsa também possibilita acesso aos veículos sentido a rodovia MT-339, que dá acesso da cidades de Itanhangá e Tapurah. O local está interditado e a liberação está prevista para ocorrer nesta segunda-feira.

Voltar + Regional