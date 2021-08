Regional 16/08/2021 05:51 Assessoria de Imprensa Paranaíta: Secretária de Agricultura se reúne com representantes do Conselho Municipal Desenvolvimento Rural Sustentável Na sexta-feira (13), a Secretária de Agricultura de Paranaíta, Dayene Magri, esteve em reunião com representantes do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável, onde foi debatido com representantes de Cooperativas, Sindicatos rurais e instituições, como será realizada a legalização dos órgãos que tenham alguma pendência documental e substituições de membros dentro dos órgãos. Na oportunidade a Secretária Dayene também falou da importância dos benefícios para a sociedade Rural, pois tudo passa pelo (CMDRS), foi ainda aberto às opiniões dos presentes se apoiam e se concordam ou não com os termos. Foi ainda abordado como serão entregues quaisquer tipo de equipamento aos produtores rurais, que serão entregues através do CNPJ das Associações ou Cooperativas, e que as mesmas ficarão responsáveis por estes equipamentos, por isso é relevante que os órgãos estejam regularizados para receber este tipo de benefício. Outro assunto em pauta foi o incentivo de reuniões com esses órgãos que voltem a existir nas comunidades com mais frequência, trazendo vantagens para os produtores, como os reconhecimentos e o direito de comprovação da aposentadoria ao homem do campo que exerce a função de produtor Rural, como exemplo as assinaturas de atas mostrando o vínculo destes cidadãos com o campo. Estavam presentes na reunião o Presidente da Coopervila, Sulivan da Silva, Técnico da EMPAER Tarcísio Cuchi, Sindicato Rural Regiane Oliveira, Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Silvane Silva e sua suplente Dorenice Cruz, e do INDEA Élio Hrycyk.

