Regional 16/08/2021 06:47 Redação I Nativa News Policiais da PJC em Nova Monte Verde se mobilizam para ajudar trabalhador com deficiência física, comprando caixa de som Foto: Reprodução A força de vontade de um jovem de se manter em movimento e prover a manutenção da cadeira de rodas mobilizou a equipe de agentes da Delegacia de Polícia Judiciária Civil do município de Nova Monte Verde. Jeferson Armando Brito da Silva, de apenas 23 anos, recebeu das mãos dos agentes uma caixa de som, e agora busca parcerias para realizar divulgações de rua para fazer a manutenção da cadeira de rodas elétrica.

Por mostrar vontade de trabalhar e buscar recursos para a manutenção, Jeferson foi notado pela equipe da delegacia, que o descreve como um jovem ativo. Morador de Nova Monte Verde, os agentes relataram ver a evolução de Jeferson, que se locomovia com uma cadeira tradicional, com tração muscular, agora com a cadeira elétrica, a forma de ajudar foi um rateio entre a equipe, a aquisição de uma caixa de som e a sugestão de que faça som de rua.

"Ele aceitou a ideia, agora precisa de pessoas que queiram dar o crédito a ele de estar fazendo essas propagandas", destacou o investigador Alex, frisando que "é uma ideia que surgiu nossa aqui da Delegacia, passamos para ele gostou e achou viável. Agora vamos esperar que surjam as parcerias dos comerciantes e torcemos para o sucesso nessa nova caminhada dele".

