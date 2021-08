Regional 16/08/2021 10:17 Colider: Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra investigado por violência doméstica e familiar Foto: Reprodução Um homem investigado por crime de violência doméstica e familiar em Colíder (650 km ao norte de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (16.08), em cumprimento de mandado de prisão. O suspeito de 54 anos teve a ordem de prisão preventiva decretada pelo juízo da Comarca de Colíder, por descumprimento de medidas protetivas, conforme determinação prevista na Lei Maria da Penha. De acordo com a delegada Paula Gomes Araújo, tramita na Delegacia de Polícia um inquérito instaurado em desfavor do suspeito, pelo crime ameaça. “Mesmo com a restrição de distanciamento, ele vinha rondando o trabalho da vítima, bem como voltou a se aproximar da mesma”, destacou a delegada. Diante dos fatos, a mulher procurou a Polícia Civil para registrar novo boletim de ocorrência, razão pela qual foi representado pelo pedido de prisão do investigado, deferido pelo juiz local. De posse do mandado, os policiais civis abordaram o suspeito na manhã desta segunda-feira (16), em uma residência na região central da cidade de Colíder. O suspeito foi conduzido para as providências cabíveis, sendo posteriometne apresentado e colocado à disposição do Poder Judiciário.

