Regional 16/08/2021 17:57 Em uma semana, Detran-MT aplica mais de mil provas de carro no Estado Em uma semana, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) aplicou 1.454 exames para a categoria B (carro) em diversos municípios do Estado. Somente em Cuiabá, onde a demanda represada é maior, foram aplicadas 1.200 provas na última semana, com o apoio da equipe local totalmente imunizada. Em Pedra Preta, primeiro município que retomou as provas de carro, a demanda já foi concluída. Além de Cuiabá, as provas de carro também foram aplicadas, na última semana, nos municípios de Lucas do Rio Verde e Rondonópolis. Em Várzea Grande, está autorizado o retorno da aplicação das provas categoria B para dia 30 de agosto. Segundo o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade, as Ciretrans irão retornar os exames para categoria B de forma gradual, conforme a demanda de cada localidade. “A perspectiva é que a demanda represada seja atendida até o final do ano, com a ampliação das bancas fixas e o avanço da vacinação dos servidores”, falou. Desde o início da pandemia de Covid-19 o Detran-MT tem buscado formas seguras na condução dos processos de formação dos condutores, de maneira que os credenciados possam continuar as atividades e os candidatos concluirem os processos. O retorno dos exames práticos para as categorias profissionais foi exemplo disso. “O Detran-MT trabalhou o retorno das provas práticas para categoria B da maneira mais segura possível tanto para candidato como para examinador para evitar a disseminação da Covid-19. A retomada está ocorrendo de forma gradual em todo Estado, a medida em que os examinadores forem imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19”, ressaltou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos. Para a aplicação das provas, o Detran-MT vem seguindo as determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, como uso obrigatório de máscaras, álcool 70% para higienização dos veículos e distanciamento entre os candidatos.

