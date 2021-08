Um helicóptero caiu em uma propriedade rural em Campo Verde (130 km de Cuiabá), nesta quarta-feira (18). O piloto, de 43 anos, foi levado ao Hospital Municipal para atendimento médico. Conforme a Polícia Federal, há suspeita de que a aeronave estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas. Ao cair, o helicóptero pegou fogo.

Funcionários do hospital não souberam informar aos agentes quem levou o homem até a unidade de saúde. Ele portava uma carteira com R$ 2,3 mil, apreendida com outros objetos pessoais.

O caso segue sob investigação.