Regional 20/08/2021 14:43 Estadão Mato Grosso Guarantã do Norte: Explosão mata dois em garimpo; empresária é uma das vítimas Morreram na madrugada desta sexta-feira (20) duas pessoas após a explosão de um garimpo localizado no município de Guarantã do Norte (709 quilômetros de Cuiabá). Uma das vítimas foi identificada como Dani Trajano Dalffe, 28 anos, que era empresária. A outra vítima segue sem identificação. A Polícia Civil do município confirmou a ocorrência ao Estadão Mato Grosso. Os relatos preliminares são de que a situação aconteceu na madrugada desta sexta, em um momento em que funcionários faziam a descarga de alguns explosivos. Não foi citado, no entanto, em quais circunstâncias o incidente ocorreu. O fato se deu por volta das 2h15 da manhã. Logo após a explosão, outros funcionários foram ao local e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) para realizar as buscas. Em seguida, foi identificado que duas pessoas haviam falecido, sendo Dani e outra pessoa, ainda não identificada. Outros feridos foram encaminhados a uma unidade hospitalar para atendimento médico. O estado de saúde desses ainda não foi informado. O caso é investigado pela Polícia Judiciária Civil (PJC).

Voltar + Regional