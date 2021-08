Regional 21/08/2021 09:49 Gazeta Digital Capotamento na MT-100 mata 3 mulheres e 2 crianças feridas Reprodução/Rede da Notícia Capotamento de um veículo Ford Escort deixou três mulheres mortas, na MT-100, área rural de Araguaiana (563 km de Cuiabá), na sexta-feira (20). 6 pessoas estavam no carro, além da motorista, duas crianças que ficaram feridas, e as 3 que morreram. Conforme informações do site Rede da Notícia, a Polícia Militar informou que veículo conduzido por uma mulher de 33 anos capotou no km 2, sentido ao município de Cocalinho (MT). O Rede da Notícia acrescentou que quando a viatura chegou ao local se deparou com duas vítimas em óbito às margens da rodovia. A motorista estava fora do veículo reclamando de dores. Ainda de acordo com o informativo, uma senhora de 85 anos estava caída ao chão a cerca de oito metros do veículo, com as duas pernas fraturadas. Também estava no carro duas crianças, de 1 e 7 anos, filhas da motorista. Elas foram levadas ao hospital, antes da chegada da polícia. Ainda no local morreram, Adna Aparecida Feitosa, 41 anos, moradora da cidade de Araguaiana, e Maristhane Elaine Alves, 39 anos, moradora do bairro São José, em Barra do Garças. Já no hospital, Maria Francista Ribieiro, 85 anos, faleceu. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

