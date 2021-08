Regional 21/08/2021 09:59 Greyce Lima | Secom - MT Em uma semana, Polícia Militar apreende 32 armas de fogo em MT De janeiro a julho deste ano, a PM já retirou mais 1.090 armas de fogo, sendo que no anterior (2020), a instituição haveria retirado no mesmo período cerca de 1.045 armas; um aumento de 4% neste primeiro semestre de 2021. Foto: Divulgação Em uma semana, entre os dias 13 e 19 de agosto, a Polícia Militar apreendeu 32 armas de fogo na região metropolitana e no interior do Estado, entre pistolas, revólveres, espingardas e simulacros de arma de fogo. No primeiro semestre, a PM apreendeu mais de 1.090 armas, um aumento de 4% nas apreensões. As apreensões ocorreram em Poconé, Guarantã do Norte, Várzea Grande, Jaciara, Rondonópolis, Água Boa, dentre outros municípios, durante abordagens, barreiras e fiscalizações. Na noite da última quinta-feira (19), dentre as ocorrências mais recentes, a PM, por meio dos policiais da Força Tática, apreendeu munições e duas espingardas calibres 20 e 22, no Assentamento Santo Onofre, no Distrito de Cangas, em Poconé. Um homem foi preso e outro suspeito que chegou atirar contra os policiais está foragido. Em Guarantã do Norte, a Força Tática do 15° Comando Regional fechou dois pontos de drogas. Na ação, os policiais apreenderam um revólver, 5 kg de maconha, porções de cocaína e pasta base. Quatro homens foram presos em flagrante, na quinta-feira (19). Já em Rondonópolis, em poucas horas, a PM conseguiu apreender cinco armas de fogo, entre a última sexta-feira (13) e sábado (14). Durante o patrulhamento tático, os policiais apreenderam duas pistolas e três revólveres. Um dos suspeitos, pego com um revólver calibre 38 carregado com cinco munições, foi preso por crimes de porte ilegal de arma de fogo, ameaça, disparo de arma de fogo e embriaguez ao volante no bairro Planalto, no município de Jaciara. O homem teria ido armado a casa de uma família após um desentendimento em um grupo de aplicativo de mensagens. O suspeito ainda efetuou cinco disparos contra o casal e seus filhos pequenos. De acordo com dados da Superintendência de Planejamento Operacional e Estatística da Polícia Militar (SPOE), de janeiro a julho deste ano, a PM já retirou mais 1.090 armas de fogo, sendo que em 2020 foram 1.045 armas retiradas pela instituição haveria no mesmo período cerca de 1.045 armas; um aumento de 4% neste primeiro semestre de 2021. Todas as 32 armas de fogo apreendidas nas ações da PM são entregues para a Polícia Judiciária Civil e os suspeitos detidos nas ações foram conduzidos à Delegacia.

Voltar + Regional