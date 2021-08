Regional 21/08/2021 10:36 JOÃO AGUIAR i reporterMT Guarantã do Norte: Empresário é identificado como segunda vítima de explosão em garimpo Mario Lucier Caldeira, 49 anos, presidente da Cooperativa dos Garimpeiros foi a outra vítima que morreu na explosão do garimpo localizado na zona rural de Guarantã do Norte. Foto: Reprodução O empresário Mario Lucier Caldeira, de 49 anos, presidente da Cooperativa dos Garimpeiros, foi identificado como a segunda vítima que morreu na explosão em garimpo localizado na zona rural de Guarantã do Norte (715 km de Cuiabá), na madrugada de sexta-feira (20). O corpo dele estava carbonizado e apenas foi identificado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) no fim da noite de sexta-feira. O acidente também matou a empresária Daniella Trajano Dalffe, de 28 anos. De acordo com a Polícia Civil, a explosão teria ocorrido por volta das 1h da madrugada. Quando as equipes chegaram ao local, avistaram dois corpos carbonizados, sendo de um homem e de uma mulher. Outras três pessoas ficaram feridas na explosão e socorridos em estado grave em um hospital da região. Ainda não há detalhes sobre como tudo aconteceu. A suspeita é de que Daniella Dalffe estava manipulando dinamites, quando provocou a explosão. Daniella trabalhava na empresa dos pais, que fornecia explosivos na região. Uma unidade especial da Gerência de Operações Especiais (GOE) foi acionada e segue de Cuiabá até a região para desarmar os explosivos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

