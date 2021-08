Regional 21/08/2021 18:22 G1MT MT - Polícia apreende 15 toneladas de carne roubadas de caminhão na BR-164 Carga foi avaliada em quase R$ 400 mil e estava em um galpão no bairro Santa Izabel, em Várzea Grande. Foto: Divulgação A Polícia Militar apreendeu, nessa sexta-feira (20), 15.474 quilos de carne que haviam sido roubados de um caminhão na BR-364, no dia anterior. Uma mulher foi detida por receptação. A carga, avaliada em R$ 397.275,24, estava em um imóvel no bairro Santa Izabel, em Várzea Grande. Uma equipe da Vigilância Sanitária ajudou no registro da ocorrência. A PM chegou ao caso após denúncia apontando os responsáveis pela quadrilha desde o roubo e que a carne estaria em um galpão. No imóvel, a informação foi confirmada e a suspeita, rendida. Em seguida, os policiais foram para a casa de outro suspeito, mas ele não estava. No local, foram encontradas duas folhas de cheque no valor de R$ 5,5 mil no nome de uma mulher que também seria membro da quadrilha junto com o marido. No total, quatro pessoas foram caracterizadas no boletim de ocorrência da PM, sendo uma mulher e três homens. A carga apreendida foi avaliada pela Vigilância Sanitária, que identificou outras irregularidades no local.

Voltar + Regional