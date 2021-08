Regional 21/08/2021 18:36 Gazeta Digital Homem espanca esposa com garrafa de pinga em MT; mulher ficou 'banhada' em sangue Foto: Reprodução A mulher foi brutalmente agredida pelo marido com uma garrafa de cachaça na cabeça, na tarde desta sexta-feira (20), no bairro Santo Antônio em Jaciara. A Polícia Militar realizou a prisão do suspeito. De acordo com informações, o homem chegou embriagado em casa e foi mandado embora de casa pela esposa. Enfurecido, ele jogou um par de tênis na vítima e depois ainda a acertou na cabeça com uma garrafa de cachaça.

A agressão provocou um corte profundo e a mulher teve bastante sangramento. Logo após, a vítima foi encaminhada ao hospital municipal e recebeu atendimento médico. A mulher sofreu um corte de 3cm na cabeça.

Aos policiais, a mulher indicou a direção que o agressor fugiu. Ele foi localizado pela PM horas depois e encaminhado à delegacia de polícia.

