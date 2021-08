Regional 22/08/2021 07:05 Atividades presenciais no MPT em Mato Grosso continuarão suspensas até 6 de setembro O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) prorrogou, até o dia 6 de setembro de 2021, o período de suspensão das atividades presenciais em suas unidades de Cuiabá, Alta Floresta, Rondonópolis e Sinop. O órgão continuará atuando por meio de trabalho remoto. A Portaria nº 102, de 18 de agosto de 2021, que determinou a prorrogação, leva em consideração a deliberação do Grupo de Trabalho Retorno da PRT23, constituído para coordenar e monitorar a retomada das atividades presenciais durante a pandemia de Covid-19. Durante esse período, as audiências extrajudiciais no âmbito do MPT em Mato Grosso deverão ser realizadas exclusivamente por meios remotos. Somente em caso de justificada urgência e relevância para o interesse público e social é que poderá ser autorizado, excepcionalmente, o atendimento presencial. Serão mantidos, em regime de escala e rodízio, apenas os serviços internos essenciais. Os canais de atendimento disponibilizados à população são o site www.prt23.mpt.mp.br e os seguintes telefones: Sede/Cuiabá: (65) 3613-9100 PTM de Rondonópolis: (66) 3421-2032 | (66) 3411-8900 PTM de Sinop: (66) 3517-3100 PTM de Alta Floresta: (66) 3521-7980 | (66) 3521-9115 Horário de atendimento por telefone na Sede e nas PTMs: das 8h às 13h45 Denúncias Os canais para envio de denúncias continuam funcionando normalmente. Acesse http://www.prt23.mpt.mp.br/servicos/denuncias ou baixe o aplicativo MPT Pardal, disponível para sistemas Android e IOS.

