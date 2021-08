Regional 22/08/2021 07:26 Lei da Pesca continua sendo alvo de polêmica na Assembleia Na próxima segunda-feira (23), o Parlamento Estadual realiza uma audiência pública para debater o projeto Foto: Reprodução A chamada Lei da Pesca continua sendo alvo de polemicas na Assembleia Legislativa. Na próxima segunda-feira (23), o Parlamento Estadual realiza uma audiência pública para debater o projeto que busca alterar a legislação vigente. A proposta foi apresentada por lideranças partidárias e já passou pelo crivo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A expectativa era de que a matéria fosse votada na sessão plenária de quarta-feira (18). Para tanto, chegou a ser apresentado um requerimento de pedido de urgência, mas a solicitação não recebe votos o suficiente para ser acatada. Apenas 10 parlamentares se posicionaram a favor da votação da matéria. Os demais entenderam que o projeto deve seguir a tramitação normal, tendo em vista a polêmica em torno do assunto, que já foi debatido na Casa de Leis anteriormente. A proposta foi encampada novamente no Legislativo Estadual pelo deputado Wilson Santos (PSDB). A polêmica em torno do tema se dá porque, o projeto que está sendo debatido na Casa de Leis vai de encontro com a proposta que já foi aprovada pelos deputados estaduais e sancionada pelo governador Mauro Mendes (DEM). Isto porque, a matéria propõe alteração na lei vigente. Conforme o deputado tucano, a medida é necessária, uma vez que está prejudicando mais de 300 famílias que vivem da pesca de subsistência. "O projeto da pesca é muito polêmico, porque criou-se uma lei proibindo os pescadores profissionais e amadores de exercer a pesca de 80km para baixo da barragem do Manso, só pode fazer pesca esportiva. E nesse trecho vivem mais de 300 famílias que dependente exclusivamente economicamente da pesca", disse. Diante disso, ele busca o apoio dos demais parlamentares para revogar o artigo da lei em vigor que trata sobre o tema. "Desde 29 de julho essas famílias estão proibidas de exercer a atividade de pesca, transporte e venda, e elas sempre viveram da pesca. Então, foi uma lei feita aqui de forma atabalhoada, açodada, que tem trazido consequências duríssimas para famílias mais pobres. Precisamos anular esse absurdo e devolver esse direito a pesca, não só para os que vivem da pesca, como também aqueles que praticam pesca difusa", completou. A Lei da Pesca que está em vigor atualmente é de autoria do deputado estadual Max Russi (PSB). "De 850 km do rio Manso, o meu projeto é de 50 km apenas. O rio Cuiabá tem mais de 1000 km e não tem projeto proibindo pesca e nem nada nesse sentido. E outra coisa, não está proibida a pesca, só não está liberada a pesca comercial, para a venda. Estou muito tranquilo, já foi aprovado o projeto de lei, já foi sancionado. Agora, o debate faz parte do parlamento e muitos deputados sabem da importância desse projeto", justificou o socialista. Ele ainda afirma que há um planejamento de promover outras discussões envolvendo a categoria de pescadores na Assembleia Legislativa. "Vamos fazer outro projeto avançando em solta de alevinos, em fiscalização nas hidrelétricas, ações que vai voltar a ter peixe nos rios de Mato Grosso", colocou.

