Regional 22/08/2021 17:48 Reporter MT Homem flagrado agredindo esposa em casa e leva surra de populares em MT Gritos de socorro da vítima chamaram atenção de um grupo que passava em frente à residência, no bairro Vila Cardoso, em Rondonópolis. As testemunhas entraram na casa e salvaram a mulher. Ilustrativa Um homem, nome não divulgado, foi espancado por populares ao ser flagrado agredindo a esposa dentro de casa no bairro Vila Cardoso na manhã desse sábado (21), em Rondonópolis (212 km da Capital). A Polícia Militar (PM) foi acionada no endereço, onde ouviu testemunhas e a vítima. De acordo com a esposa, ela teria passado a noite no sofá após avisar ao marido que pela manhã iria embora de casa. No entanto, ao acordar houve uma nova discussão, pois, o agressor motivado por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento começou a agredi-la.

Em determinado momento, ele teria se apossado de uma faca e feito ameaças de morte. A mulher começou a gritar por socorro e chamou atenção de um grupo de 5 pessoas que passava pela rua. As testemunhas entraram na casa, desarmaram o acusado e o espancaram para defender a mulher, mas ainda assim, ele conseguiu fugir. Questionados se conheciam o casal, os populares que impediram as agressões afirmaram que não. O irmão da vítima, que chegou ao local, afirmou aos militares que esta não foi a primeira vez que a irmã foi agredida e ameaçada pelo marido. A mulher ainda entregou uma arma que o ex tinha em casa e que havia trazido da cidade de Vila Rica, onde pode estar envolvido em crimes, assim como em Rondonópolis. Ela ressaltou ainda que ele ficou preso na cadeia pública da cidade de dezembro de 2020 à abril de 2021 por violência doméstica. Os policiais saíram em patrulhamento e encontraram o agressor a duas quadras de casa bastante ferido. Ele foi detido e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionado para prestar atendimento ao agressor, que ainda foi encaminhado ao hospital para ser ‘costurado’, já que teria sofrido lesões na cabeça, costas e barriga no momento em que foi agredido pelas testemunhas. Em seguida, o casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido pelo delegado de plantão e o acusado submetido às providências legais cabíveis ao fato.

