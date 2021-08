Regional 23/08/2021 08:03 Flávia Borges, G1 MT Bebê de 2 meses que teve 90% do pulmão comprometido não resiste à Covid-19 e morre em Cuiabá O corpo do bebê foi transladado da capital para Barra do Garças, onde houve um cortejo como forma de homenagem e despedida. Um bebê de apenas 2 meses, que estava internado em estado grave para tratamento da Covid-19 em Cuiabá, não resistiu à doença e morreu nesse sábado (21). A informação consta no painel epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) neste domingo (22) e também foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Athos Noleto estava internado há cerca de 10 dias após ser diagnosticado com a doença e estava com 90% do pulmão comprometido. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do bebê. A família é de Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá, e abriu uma vakinha virtual para ajudar nas despesas médicas e tratamento. A mãe do bebê, Michelly Cristina Silva Mourão Noleto, e o marido, tiveram que se ausentar do trabalho para ficar com o filho no hospital na capital. Athos tem duas irmãs de 6 e 7 anos. Em uma gravidez de risco, a criança nasceu prematura, mas saudável, de acordo com a mãe. Há 20 dias começou a ter sintomas de tosse e passou por dois testes de Covid-19, que deram negativo, antes do resultado dar positivo. O corpo do bebê foi transladado da capital para Barra do Garças, onde houve um cortejo como forma de homenagem e despedida, saindo da funerária PAX, na rua Simião Arraya com direção ao cemitério do Nova Barra.

