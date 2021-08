Regional 23/08/2021 17:48 Reporter MT Ambulância que transportava vítima de acidente capota a caminho de Cuiabá Veículo estava transportando Wellington Ferreira de Oliveira, que sofreu acidente no último dia 14 de agosto Uma ambulância que fazia o transporte da vítima de um acidente em Campinápolis (658 km de Cuiabá) capotou no km 366 da BR-364, em Santo Antônio de Leverger (40 km da Capital), enquanto seguia para o Hospital Municipal de Cuiabá. O veículo estava transportando Wellington Ferreira de Oliveira, que sofreu acidente no último dia 14 de agosto. Ele estava internado em Água Boa, e precisou ser encaminhado para a Capital. Durante o transporte, o motorista da ambulância teria perdido o controle e acabou capotando às margens da rodovia. De acordo com a Rota do Oeste, duas vítimas foram socorridas pelas equipes de resgate da concessionária e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia, em Cuiabá. Outra pessoa não ficou ferida e assinou termo de recusa de atendimento médico. O acidente será investigado pela Polícia Civil.

