Regional 23/08/2021 18:20 Polícia Civil recupera mais de R$ 3,4 mil subtraídos de vítima em golpe via whatsapp Foto: Reprodução Uma ação rápida da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) da Polícia Civil resultou na recuperação de mais de R$ 3,4 mil subtraídos da vítima, através de golpe de estelionato praticado por meio de aplicativo WhatsApp. As investigações iniciaram após a vítima acionar a DRCI comunicando que outro número teve acesso aos contatos do seu telefone e estava utilizando a fotografia dela para pedir dinheiro por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Em uma das conversas, o estelionatário conversou com o pai da vítima, se passando por ela e pedindo, alto valor em dinheiro. Acreditando que estava falando com a filha, o pai fez a transferência via pix no valor de R$ 3,450 mil para a conta indicada pelos criminosos. Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da DRCI agiu rapidamente e conseguiu congelar o valor que será restituído à vítima. Segundo o delegado da DRCI, Ruy Guilherme Peral da Silva, as diligências continuam para identificar e prender os envolvidos no crime.

