Regional 24/08/2021 08:33 Nortão Online Prédio da Associação Comercial de Colíder pega fogo; mini-auditório é afetado A Corregedoria do Corpo de Bombeiros afirmou, por meio de nota, que instaurou procedimento apuratório. Foto: Reprodução O mini-auditório da Associação Comercial de Colíder sofreu um incêndio na noite de ontem segunda-feira, por volta das 21h00. De acordo com o presidente da ACIC, Leandro Kessler, tudo indica que o fogo foi causado por algum curto-circuito ou pane elétrica que causou fagulhas. O fogo atingiu o primeiro andar do auditório. O Corpo de Bombeiros de Colíder agiu rápido para extinguir as chamas e evitar que o fogo se alastrasse. A área foi bastante afetada na estrutura do teto e forro. Algumas janelas estouraram. “Ficou restrito ao primeiro andar, não afetou o andar de baixo nem os prédios adjacentes”, explicou ele, ao Nortão Online. De acordo com o presidente, o fogo não chegou a afetar a maioria dos móveis e equipamentos. Os danos em mobiliário foram mínimos.

Voltar + Regional