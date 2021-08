Regional 24/08/2021 19:15 Assessoria de Imprensa Brigada Municipal Mista e Corpo de Bombeiros combatem focos de incêndio em Nova Monte Verde Foto: Assessoria PNM O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso juntamente com a Brigada Municipal Mista, composta por quatro brigadistas contratados em regime temporário, tem combatido diariamente os focos de incêndios florestais do município de Nova Monte Verde-MT. Os brigadistas foram capacitados pelo 7CIBM- Comando Regional dos Bombeiros Militares VII, através do Curso de Capacitação de Prevenção e Combate ao Incêndio Florestal. Nova Monte Verde não possui uma unidade do Corpo de Bombeiros, portanto, a criação da Brigada Municipal Mista facilita a prevenção e o combate a incêndios florestais em áreas de risco, principalmente no período proibitivo de queimadas quando a vegetação está mais vulnerável por conta do período de estiagem. A Brigada está combatendo os focos de incêndio em perímetro urbano e na zona rural, minimizando os prejuízos acusados pelo fogo. É importante salientar que o período proibitivo das queimadas no estado do Mato Grosso vai até o dia 31 de outubro e o não cumprimento do decreto é passível de multas e sanções previstas em lei. Exemplo No dia 16 de agosto, não foi registrado nenhum foco de incêndio. Resultado de árduo trabalho de conscientização e educação ambiental que a Brigada está realizando. Mas infelizmente as pessoas de modo geral ainda estão habituadas a cultura de limpeza através do uso do fogo, e no dia seguinte foi registrado novos focos de incêndio.

Voltar + Regional