Regional 25/08/2021 13:00 Comunicação TRT Fazenda em Colíder terá que indenizar trabalhador que teve perda integral da visão Uma fazenda na região de Colíder terá que indenizar um vaqueiro que perdeu por completo a visão do olho direito. O acidente aconteceu quando o cavalo que ele montava deu um coice na porteira. Com isso, um parafuso se desprendeu e perfurou o globo ocular do trabalhador. Exame posterior também constatou que o olho esquerdo do vaqueiro ficou prejudicado, já que estava sendo forçado em razão da perda da visão do lado direito. O caso foi julgado pela Vara do Trabalho de Colíder. A Juíza titular da unidade, Graziele Lima, condenou a fazenda a indenizar o trabalhador. A decisão levou em conta o que estabelece o código civil brasileiro. A norma impõe aos proprietários a responsabilidade de reparar os danos causados por animais. A fazenda deverá pagar 90 mil reais de indenização por danos morais e estéticos. Além disso, ainda deverá indenizar o vaqueiro por danos materiais. O valor será usado para cobrir as despesas médicas e compensar o fato de que o trabalhador ficou incapacitado para o trabalho que realizava.

