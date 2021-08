Regional 25/08/2021 18:19 Só Notícias Trator é destruído pelo fogo às margens da BR-163 em Sinop e bombeiros são acionados Foto: Divulgação O trator foi destruído por incêndio, esta manhã, em uma empresa às margens da rodovia federal, depois do bairro Camping Clube. Os militares do Corpo de Bombeiros foram ao local mas, quando chegaram, as chamas já estavam controladas. Não houve registro de vítimas. De acordo com informações dos bombeiros, o maquinário estava com um gradil conectado e fazia a limpeza de um terreno ao lado do barracão, quando o fogo iniciou na parte frontal do trator. Uma empresa nas proximidades estava com um caminhão pipa e deu apoio no combate. As chamas estavam concentradas no trator, que ficou completamente destruído, sem oferecer risco às edificações próximas. A grade não foi atingida. Foram utilizados aproximadamente 15 mil litros de água do caminhão pipa e mais quatro extintores da empresa para realizar o combate. As circunstâncias devem ser apuradas. Não há estimativa do valor de mercado do trator.

Voltar + Regional