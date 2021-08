Setenta e quatro unidades do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, incluindo Cuiabá e Várzea Grande, retomam as atividades presenciais, em horário integral, a partir de segunda-feira (30). São Promotorias de Justiça que estão localizadas em municípios que apresentam classificação de risco baixo para a contaminação da Covid-19, conforme boletim epidemiológico divulgado ontem (24) pela Secretaria de Estado de Saúde.



De acordo com o Plano de Retomada do Trabalho Presencial (PRTP) do MPMT, as unidades com classificação de risco baixo estão na 4ª Etapa e, portanto, deverão funcionar presencialmente em forma de rodízio. As 74 unidades incluem a sede da Procuradoria-Geral de Justiça.



Apenas as Promotorias de Justiça localizadas em Lucas do Rio Verde, Novo São Joaquim e Sinop apresentam risco moderado e permanecerão na 3ª etapa do PRTP, com atendimento presencial das 13h às 19h. Confira como está sendo o atendimento nas Promotorias de Justiça de seu município, aqui.



REMOTO: De acordo com dados do Sistema de Análise Estratégica (SAE) do MPMT, durante o teletrabalho na pandemia (20/03/2020 a 23/07/2021) foram oferecidas 26.606 denúncias, protocoladas 7.007 petições iniciais, expedidas 1.852 recomendações e realizadas 320.208 manifestações.