Regional 26/08/2021 07:40 Só Notícias/Luan Cordeiro Companhia terá a partir de outubro voos noturnos no aeroporto de Sinop Foto: Só Notícias/arquivo A partir do dia 31 de outubro, a Gol Linhas Aéreas passará a contar com voo noturno, no destino entre Sinop e Guarulhos (SP). A informação foi confirmada, ao Só Notícias, pela concessionária responsável pela administração do aeroporto presidente João Batista Figueiredo. Consta no portal da companhia que a saída de São Paulo será às 23h30 e pouso previsto para 01h15 na capital do Nortão. Por outro lado, a partida do aeroporto presidente Figueiredo será às 03h25, com chegada em São Paulo estimada às 7h. No portal ainda consta que haverá operação durante o dia. A saída diária de Guarulhos é às 14h, com pouso em Sinop às 15h45. Já a decolagem no João Batista Figueiredo é às 16h45, chegando em São Paulo às 20h20. No momento, o bilhete mais barato para o primeiro dia de operação noturno está com valor de R$ 723,42 para a saída de Guarulhos, e em R$ 707,36 quando a saída é de Sinop. Conforme Só Notícias já informou, entre janeiro e junho deste ano, 55.055 passageiros embarcaram e desembarcaram no aeroporto. A média é superior a 305 pessoas passando pelos terminais a cada dia, e aproximadamente 9.175 a cada mês. Houve queda de 5,84% em comparação ao mesmo período de 2020. Recentemente, a Agência Nacional de Aviação Civil emitiu o certificado autorizando o aeroporto presidente João Figueiredo a operar voos por instrumentos. Este tipo de operação gera mais segurança, principalmente se as condições meteorológicas não permitirem a visibilidade mínima. A Azul Linhas Aéreas também tem operação noturna na unidade. A saída de São Paulo será às 23h15, com chegada em Sinop prevista para 00h45. Já a partida de Sinop será a 01h35, com previsão de pouso às 5h, em São Paulo.

