Regional 27/08/2021 05:12 Tarley Carvalho | Estadão Mato Grosso Hackers invadem contas de Prefeitura em MT e surrupiam R$ 370 mil Olhares.Sapo A Prefeitura de Jauru (405 km de Cuiabá) acaba de anunciar que suas contas bancárias no Banco do Brasil foram invadidas nesta manhã de quinta-feira, 26 de agosto. Hackers conseguiram furtar R$ 370 mil do erário público com a invasão. Por meio de nota, a Prefeitura informou que a movimentação atípica foi identificada pelo próprio banco, que agiu para evitar danos maiores. Com isso, todas as contas do município estão temporariamente bloqueadas para efetivação de pagamento e outras operações. Veja a nota na íntegra: A Prefeitura Municipal de Jauru/MT, cumprindo seu dever de velar pela transparência pública, pelo erário e pelo patrimônio público, COMUNICA, a todos os Munícipes, Servidores e Fornecedores, que na manhã de hoje (26/08/2021), teve algumas de suas contas bancárias junto ao Banco do Brasil, invadidas por hacker’s. Até o momento, o Banco do Brasil conseguiu verificar que cerca de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) haviam sido subtraídos ilicitamente das contas do Município. Assim que se verificou a atipicidade das movimentações bancárias, a própria instituição financeira tomou as medidas de segurança digital com escopo de evitar maiores lesões ao Ente público. Destaca-se, que como medida preventiva, todas as operações e contas bancárias do Município/Prefeitura estão temporariamente suspensas/bloqueadas para pagamentos/transações, com vistas a evitar novos ataques. E para que possa, de forma mais célere possível, ser identificado os criminosos, todas as autoridades competentes foram notificadas do acontecimento, e o Boletim de ocorrência n.º 2021.219037 foi lavrado. O Município informa que continua focado com a responsabilidade fiscal para proteção dos recursos que são de todos os jauruenses, e está tomando todas as medidas legais para que na maior brevidade possível, todas as operações sejam normalizadas. Toda a Gestão Municipal se sensibiliza/solidariza com o ocorrido, pois sabe que poucos são os recursos financeiros para o gerenciamento de todas as atividades que são vitais para toda a população; e que grande é a vontade de continuar fazendo o melhor por JAURU. Logo, embora esse ataque cibernético tenha sido considerável para os cofres públicos, não mediremos esforços para que cada centavo subtraído possa ser restituído. Por fim, com muita fé e esperança, firmados em muito trabalho, tudo voltará a se normalizar, em breve. Paço Municipal José Peres, em Jauru-MT, 26 de agosto de 2021. VALDECI JOSÉ DE SOUZA Prefeito Municipal

