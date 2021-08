Regional 27/08/2021 05:53 Idoso é afastado do lar e autuado em flagrante depois de agredir e ameaçar esposa em sítio em Nova Bandeirantes Foto: Divulgação Um homem de 76 anos foi autuado em flagrante pela Polícia Civil em Nova Bandeirantes, por posse ilegal de arma de fogo e munições. Ele também foi afastado do lar depois que praticou os crimes de lesão corporal, ameaça, violência psicológica e disparo de arma de fogo contra a esposa, de 54 anos. A vítima procurou a Delegacia da Polícia Civil nesta quarta-feira (25), depois de fugir da residência e ficar escondida por dois dias em um matagal. O casal mora em um sítio na zona rural de Nova Bandeirantes e a mulher relatou que sofreu agressões e cárcere privado e que havia armas na casa. A equipe da delegacia seguiu até o sítio para checar as informações pela vítima. O suspeito permitiu a entrada dos policiais civis, que localizaram vários cartuchos deflagrados e intactos de calibres 28 e 20, no interior de um armário. O delegado Antenor Pimentel determinou o imediato afastamento do lar do suspeito, que foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições e teve a fiança arbitrada em função da idade e do estado de saúde debilitado. A vítima requereu medidas protetivas de urgência.

