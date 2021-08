Regional 27/08/2021 06:06 MidiaNews Nortão: bitrem tomba com carga de fertilizante roubado; 7 são presos Uma carreta carregada de fertilizantes furtados tombou na terça-feira (24) na MT-442, no município de Santa Carmem, norte do estado. Sete pessoas foram presas suspeitas de terem furtado a carga no dia anterior. Segundo a Polícia Militar, ao todo foram recuperadas 21 toneladas de insumos agrícolas. O grupo responde pelos crimes de furto e receptação. A equipe foi informada do acidente e, quando chegou no local, encontrou os suspeitos em um Honda Civic e em uma motocicleta tentando fugir. No momento da abordagem, ao checar o automóvel, foram encontrados um bloqueador de sinal de GPS, uma pá, um balde e um compressor de ar. Os insumos agrícolas foram furtados da fazenda Santa Rita na última segunda-feira (23), também na cidade de Santa Carmem. O veículo usado para transportar a carga havia sido roubado no dia 17 deste mês. Um dos suspeitos informou que tinha em sua propriedade diversas peças retiradas desse veículo. Os policiaus foram até o local indicado e encontraram as peças. Os quatro homens e as três mulheres foram conduzidos à Delegacia de Sinop. Um dos suspeitos relatou para a polícia que jundo de outro comparsa contratou as demais pessoas para realizar o recolhimento dos fertilizantes furtados. O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil.

Voltar + Regional