Regional 27/08/2021 14:56 Empresa não concorda com plano de recuperação de alvo do Gaeco em MT Justiça marcou para outubro assembleia de credores da Verde Transportes O juízo da Primeira Vara Cível de Falências de Cuiabá intimou a Verde Transportes para a realização da Assembleia Geral de Credores, nos dias 8 de outubro (1ª convocação) e 15 de outubro (2ª convocação) de 2021. A organização move um processo de recuperação judicial, e possui dívidas de R$ 43,8 milhões. Em despacho publicado nesta quarta-feira (25), a Primeira Vara Cível de Falências revelou que um dos credores da organização não concordou com o plano de recuperação judicial – que agora será submetido à Assembleia Geral de Credores. Esta é uma etapa decisiva para que a empresa continue operando (e pague suas dívidas). No ato marcado para outubro deste ano, os credores da Verde Transportes poderão aceitar, modificar ou rejeitar o plano de recuperação judicial. Se não houver acordo entre a organização e aqueles que cobram as dívidas, o Poder Judiciário decreta a falência da organização. ROTA FINAL A crise financeira atravessada pela empresa, porém, não é seu único problema. A Verde Transportes, de Eder Augusto Pinheiro, é o principal alvo da operação “Rota Final”, que revelou um lobby entre políticos e empresários, incluindo pagamento de propina, para “barrar” a concessão do transporte intermunicipal de passageiros em Mato Grosso. Sem regras impostas pelo Poder Público (concessão), as viações de ônibus basicamente “fazem o que querem” na prestação do serviço, uma vez que mantêm apenas contratos precários com a administração pública, sem estudos fundamentados. Além da Verde Transportes, outras empresas – e também o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, bem como o ex-parlamentar Pedro Satélite -, também são investigados na operação. Uma das iniciativas do grupo foi a criação de uma comissão, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), em 2015, para realizar um “estudo” sobre serviços de transporte rodoviário de passageiros no Estado. A comissão, porém, foi criada atendendo a uma demanda de empresários do setor, que tinham interesse na manutenção dos contratos de suas empresas de transporte. Segundo os autos, o relatório final desta comissão na Assembleia Legislativa (ALMT) – que tinha presidência e relatoria de Pedro Satélite e Dilmar Dal Bosco, respectivamente -, e que recomendou a manutenção dos contratos precários das empresas de ônibus, sequer foi assinado pelos então parlamentares. O MPMT aponta que representantes das próprias empresas de ônibus, capitaneadas pelo Sindicato dos Empresários do Setor de Transporte Intermunicipal de Passageiros (Setromat), com Júlio César Sales Lima à frente, que “elaboraram” o documento. Eder Augusto Pinheiro “nadou de braçada” com suas empresas de ônibus, Verde Transportes à frente. Sem regulação do Estado, cobrando o preço que quisesse nas passagens, e oferecendo serviços de qualidade questionável, o empresário faturou nada menos do que R$ 409,3 milhões só entre 2013 e 2017. O pedido de bloqueio de bens do MPMT inclui dois aviões, um Rolls Royce, R$ 29 milhões em contas bancárias, e diversos imóveis.

Voltar + Regional