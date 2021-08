Regional 27/08/2021 17:52 Jefferson Oliveira | Estadão Mato Grosso MT - Delegados voltam a denunciar uso político e falta de autonomia na PJC Uma denúncia formulada pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) no dia 22 de junho levou a Corregedoria da Polícia Civil a ouvir alguns delegados sobre o possível uso da instituição de forma política para perseguir políticos adversários do governador Mauro Mendes (DEM). Três delegados foram ouvidos essa semana pelo delegado Alcino Rodrigues da Silva, responsável pela Corregedoria. Nos depoimentos, os delegados relataram que de fato, há um uso político da instituição e a falta de autonomia financeira, faz com que a instituição seja aparelhada pelo estado. O primeiro a depor foi o delegado Flávio Stringueta, afastado do cargo de titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) no dia 1º de março pela Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil, após criticar a compra de iPhones pelo Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT). Stringueta explicou que o cargo de delegado-geral é da Polícia Civil é um cargo político e está sujeito a pressão, e que pode ser usado para investigar algum político adversário do chefe do executivo. “O cargo de delegado-geral é de nomeação do governador, ele pode nomear, como pode exonerar na hora que ele quiser, aí você já viu como fica o chefe da Polícia Civil numa situação dessa. Se o governador fizer um pedido não muito republicano, e acredito que haja interferência sim, ou pelo menos tentativa de interferência”, disse Stringueta ao Estadão Mato Grosso, citando que foi a informação que ele passou durante a oitiva. O delegado acrescenta que enquanto a polícia não tiver uma autonomia financeira estará sujeita a interferências políticas em qualquer governo. Stringueta diz que a independência dificilmente será alcançada, a não ser que a Assembleia Legislativa aprove uma lei modificando a subordinação da Polícia Civil. “Enquanto o governador quiser, ele vai querer manter a polícia sob o seu domínio”, explicou. Já o delegado Lindomar Aparecido Tóffoli prestou depoimento na quinta-feira (26) e revelou que foi afastado da Delegacia Fazendária (Defaz) quando começou a investigar deputados, procuradores e secretários do estado. Tofolli detalhou que ficou sabendo da situação, mas na época, acabou mantendo silêncio sobre o ocorrido, e por estar indo contra os seus valores e princípios aceitar toda a politicagem calado, acabou adoecendo. Lindomar cita que mesmo com a mudança de gestores, a pressão continua, pois a polícia precisa de respaldo financeiro do Poder Executivo, e disse que dependendo de quem está na gestão, é pressão, e é difícil para um delegado reagir na posição que se encontra de subordinado. “Fui afastado até por alguns fatores que eu acredito que estava investigando nesse governo [Mauro Mendes], e inclusive passei o número do inquérito que é sigiloso para o delegado investigar e estava a frente de uma investigação que resultou em um mandado de busca e apreensão de uma pessoa que é irmão de uma deputada que é aliada desse governo e aí você vai somando as coisas. A forma que eu sai não foi motivada, e é do conhecimento de todos que já fui perseguido uma outra vez no governo Silval Barbosa por fazer aquilo que é necessário, trabalhar no interesse da população, e estava incomodando pessoas do alto escalão, pessoas que tem poder econômico e político”, esclareceu Tóffoli. O delegado lamentou que a Polícia Civil não tenha autonomia financeira, administrativa e é vinculada ao Poder Executivo, e dependendo de quem seja o chefe da gestão, há a pressão, nos cargos de diretoria para que seja feito o que é mandado pelo chefe do executivo. Lindomar ainda falou que atualmente existe uma lei, que a remoção de delegado deve ser fundamentada, e ao ser afastado da Defaz sem motivo, ele busca na Justiça reaver o cargo em que foi afastado. As investigações que eram realizadas por Tóffoli contra o atual governo, segundo ele desencadearia para uma operação, mas por ser segredo de justiça, ele não pôde revelar o conteúdo investigado e nem quem são os alvos. “Eu só peço para a população que ore, para que as verdades apareçam e que essa realidade mude. Eu quero que isso mude, não sei se é possível, mas saber que possa definir qual o critério técnico de remoção e para quem passou por isso uma vez, passar por isso novamente é decepcionante”, concluiu. Nesta sexta-feira (27), o delegado Anderson Veiga também foi ouvido na corregedoria, mas diferente dos colegas, ele foi mais contido nas declarações e revelou que apenas prestou depoimento no que lhe foi perguntado, mas evitou polemizar. Sobre a possível denúncia feita pelo prefeito, apesar de citarem o uso político da Polícia Civil, os três delegados negaram algum pedido direto do governador para que Emanuel Pinheiro fosse investigado. Assim como não houve pedido de Mauro, os delegados também informaram que não houve nenhum pedido pessoal de Emanuel para investigação contra algum adversário

