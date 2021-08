Regional 30/08/2021 06:03 Folha Max Empresário morre ao bater moto de alta cilindrada em carro Um grave acidente da Rodovia estadual MT-251, conhecida como Estrada de Chapada, resultou na morte de um homem que pilotava uma motocicleta de altas cilindradas, na manhã deste domingo (29). A colisão, registrada nas proximidades do Rio da Casca, perímetro de Chapada dos Guimarães, envolveu também um veículo Renault Fluente de cor branca. Leia mais A vítima fatal é o empresário Rogério Ferreira, de 29 anos, que pilotava uma Susuki New Srad. Ele era namorado da digital influencer Carla Bora, bastante conhecida nas redes sociais, principalmente no Instagram. Ambos os veículos ficaram bastante destruídos. Não há informações sobre o condutor do carro, se ele sofreu ferimentos ou não. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas nada pôde fazer, a não ser confirmar o óbito de Rogério. Imagens feitas no local e compartilhadas em aplicativos de celular mostram a presença de outras motocicletas de altas cilindradas, pertencentes a amigos da vítima que também participavam do passeio de motociclistas. Em suas redes sociais, Rogério divulgava várias fotografias pilotando, fazendo algumas manobras e posando ao lado de motocicletas de altas cilindradas. Rogério tinha três filhos, incluindo um casal de gêmeos. A investigação do acidente é responsabilidade da Polícia Civil.

