Regional 30/08/2021 07:45 Yuri Ramires - Gazeta Digital Sinop: Dupla sequestra mulher na rua e a estupra dentro do carro Jovem de 24 anos foi estuprada por dois homens na madrugada desta segunda-feira (20), em uma das ruas do bairro Jardim Imperial, em Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá). Ela foi colocada dentro de um carro, onde foi vítima da violência sexual. Após o crime, os agressores disseram que se ela contasse para alguém seria morta. De acordo com as informações, Polícia Militar fazia rondas pela cidade quando recebeu o chamado via 190. Passava da 1h40 quando a vítima relatou que estava com o ex-marido e acabou discutindo com ele. Em seguida, foi deixada em uma rua, na lateral de um colégio. Quando estava indo para casa, foi abordada por dois homens em um veículo branco que falaram “vamos levar essa aí”. Um deles desceu, pegou a jovem e a jogou no banco traseiro, empurrando o rosto dela contra o estofado do veículo, para ela não ver para onde estava indo. Em seguida, pararam em um local que ela desconhece e os dois praticaram o crime sexual. Depois do ato, eles ameaçaram a vítima, dizendo que se ela contasse para alguém, seria morta. A mulher foi abandonada pela dupla atrás de uma empresa de materiais de construção. Polícia encaminhou a vítima para o Hospital Regional, onde ela recebeu atendimento médico. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil da cidade.

