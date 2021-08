Regional 30/08/2021 08:32 Alexia Schumacher, Centro América FM Prefeitura de Cáceres (MT) adota ‘passaporte da vacina’ para entrada em eventos e shows É a segunda cidade mato-grossense que anuncia o 'passaporte de vacinação'. Na semana passada, Rondonópolis afirmou que vai carteira de vacinação contra Covid-19 para moradores entrarem em comércios. Foto: Prefeitura de Cáceres A Prefeitura de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, divulgou um novo decreto que determina a apresentação de um "passaporte" de vacinação com pelo menos uma primeira dose do imunizante contra a Covid-19 para entrar em eventos e shows com público até 500 pessoas. O novo decreto que deve ser publicado nesta segunda-feira (30) permite a realização de shows e eventos na cidade, mas os realizadores de eventos com música ao vivo, eventos culturais, shows, deverão obrigatoriamente, cobrar o comprovante de vacinação, acompanhado de documento com foto ou certificação virtual. É a segunda cidade mato-grossense que anuncia o 'passaporte de vacinação'. Na semana passada, Rondonópolis afirmou que vai carteira de vacinação contra Covid-19 para moradores entrarem em comércios. Segundo a prefeitura, o novo decreto também proíbe a circulação de maiores de 18 anos que não foram vacinados e o "toque de recolher" começa às 2h da madrugada. O funcionamento de bares, restaurantes, casas de eventos sociais e shows deverá acontecer até as 1h com limite de tolerância de 30 minutos com limite de 40% da capacidade de atendimento ao público, respeitando o limite máximo de público em 500 pessoas. O toque de recolher vale a partir de segunda, será a partir de 2h e vai até as 5h. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, Elis Fernanda, deverá ser apresentado um documento com foto junto da carteira de vacinação ou o aplicativo.

