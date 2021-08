Regional 30/08/2021 14:45 Colniza: centenas de munições e armas são apreendidas com homem investigado por comércio de armas Foto: Divulgação Centenas de munições de diversos calibres e armas foram apreendidas pela Polícia Civil neste domingo (29.08), em uma propriedade rural no município de Colniza, na região noroeste do estado. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por porte, posse, aquisição de arma de fogo sem registro. A equipe de investigação da Delegacia de Colniza seguiu até os endereços, com apoio da Gerëncia de Operações Especiais da Polícia Civil, para cumprir um mandado de busca e apreensão e de prisão contra o homem que é investigado por tráfico de armas. No imóvel, os policiais civis localizaram as munições de calibres 9mm, 357, 38 e 22, carregadores de armas, uma pistola, um revólver e um rifle, que estavam acondicionados em um cofre. Em um esconderijo camuflado atrás do cofre foram localizadas uma case (caixa especial para guardar armas), uma luneta e uma mira a laser. No outro endereço alvo de mandado de busca e apreensão, a equipe policial apreendeu mais munições de calibre 22, de 38 e 762. Todo o material foi recolhido e será periciado. As investigações prosseguem para averiguar a origem das armas e munições. O suspeito preso teve o mandado de prisão formalizado e também foi autuado em flagrante pelo delegado Philipe de Paula Pinho por porte, posse e aquisição de arma de fogo sem registro. O cumprimento dos mandados faz parte da Operação Gold and Earth, da Secretaria de Segurança Pública, para reforço nas ações policiais na região de Colniza e Aripuanã e combate a ilícitos penais.

